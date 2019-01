Niederreiter per sofort bei den Carolina Hurricanes

Stelle von den New York Islanders in die NHL gedraftet worden war und seit 2013 in Minnesota unter Vertrag stand. «Wir freuen uns, einen bewährten Torschützen mit Erfahrung bei uns begrüssen zu können», liess sich Don Waddell, der General-Manager der Hurricanes, zitieren. Das Team aus Raleigh, der Hauptstadt des US-Bundesstaates North Carolina, liegt in der Eastern Conference aktuell lediglich auf dem 10. Platz, konnte von den letzten neun Spielen allerdings deren sieben gewinnen.

Für Minnesota, den Achten der Western Conference, sammelte Niederreiter in der laufenden Saison in 46 Spielen 23 Skorerpunkte (9 Tore/14 Assists). Im Juli 2017 hatte der zuverlässige Skorer bei den Wild einen bis 2022 gültigen Kontrakt unterzeichnet, der ihm jährlich 5,25 Millionen Dollar einbringt – was damals dem bestdotierten Vertrages eines Schweizer Eishockeyspielers entsprach.

(SDA)