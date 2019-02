Niederreiter punktet erneut – Müller trifft erstmals für die Devils

Nino Niederreiter läuft es seit dem Trade von den Minnesota Wild zu den Carolina Hurricanes © KEYSTONE/AP The Canadian Press/ADRIAN WYLD

Nino Niederreiter trägt in der NHL einen Assist zum 4:1-Sieg der Carolina Hurricanes gegen die Ottawa Senators bei. Mirco Müller schiesst erstes Tor im Dress der New Jersey Devils, die hoch verlieren.Niederreiter gab in Ottawa in der 50.