Nino Niederreiter zeigt seine ausgelassene Freude nach seinem Tor zum 3:1 kurz vor Schluss © KEYSTONE/AP/GERRY BROOME

Mit dem letzten Tor des Spiels in der 57. Minute stellt Nino Niederreiter den 3:1-Heimsieg der Carolina Hurricanes gegen die New Jersey Devils sicher – und definitiv den Einzug in die Playoffs.Dank seiner sehr guten Leistung wurde der 26-jährige Bündner zum besten Spieler der Partie gewählt.