Kechiche-Film erzürnt Publikum in Cannes

Regisseur Abdellatif Kechiche und seine Darsteller feiern die Premiere des Films "Mektoub, My Love: Intermezzo" in Cannes. (AP Photo/Petros Giannakouris) © KEYSTONE/AP/PETROS GIANNAKOURIS

Kurz vor Festivalende hat ein Wettbewerbsbeitrag am Filmfest in Cannes viele Zuschauer verärgert. «Mektoub, My Love: Intermezzo» ist das neue Werk von Abdellatif Kechiche, der vor sechs Jahren mit «La vie d’Adèle» die Goldene Palme gewann.