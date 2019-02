Bereits um mehr als ein Prozent sei die Nike-Aktie gefallen, berichteten amerikanische Medien am Donnerstag. Die Schuhsohle des Spielers hatte sich bei einer schnellen Drehung im Spiel der beiden Universität-Teams von Duke und North Carolina in Chapel Hill am Mittwoch gelöst.

Der 18-jährige Duke-Spieler Williamson, der diesen Sommer als potenzielle Nummer 1 im NBA-Draft gilt, zog sich beim Zwischenfall eine leichte Verstauchung im Knie zu und kehrte nicht auf das Spielfeld zurück.

(SDA)