Nino Niederreiter mit sechstem Treffer für Carolina

Nino Niederreiter klatscht nach seinem Powerplay-Tor mit den Teamkollegen ab © KEYSTONE/FR171450 AP/JEFFREY T. BARNES

In der NHL werden in der Nacht auf Freitag gleich acht Partien erst in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen entschieden. Nino Niederreiter trifft erneut für die Carolina Hurricanes.Niederreiter markierte beim 6:5-Sieg nach Verlängerung der Hurricanes bei den Buffalo Sabres in der 55.