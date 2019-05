Nissan stärkt eigenem Chef den Rücken

Der japanische Autobauer Nissan hat im Streit mit Renault um das künftige Kräfteverhältnis in der Autoallianz seinem Konzernchef das Vertrauen ausgesprochen. Hiroto Saikawa solle an der Spitze des Unternehmens bleiben. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Der japanische Autobauer Nissan hat im Streit mit Renault um das künftige Kräfteverhältnis in der Autoallianz seinem Konzernchef das Vertrauen ausgesprochen. Hiroto Saikawa solle an der Spitze des Unternehmens bleiben. Dies teilte der zweitgrösste japanische Autobauer am Freitag mit.