Noah Lyles mit Topzeit über 200 m

Noah Lyles unterstrich sein immenses Potenzial © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Noah Lyles zeichnet an der Athletissima in Lausanne für das Highlight verantwortlich. Der erst 21-jährige Amerikaner siegt über 200 m in der Jahresweltbestmarke von 19,50 Sekunden.Lyles verbesserte die bisherige Bestleistung gleich um zwei Zehntel.