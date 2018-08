Noch kein Normalbetrieb am Frankfurter Flughafen

Nach einer Evakuierung von Teilen des Flughafens Frankfurt am Vortag erwarten die Betreiber auch am Mittwoch noch Flugausfälle und Verspätungen. © KEYSTONE/EPA/THORSTEN WAGNER

Nach einem falschen Sprengstoffalarm am Frankfurter Flughafen müssen sich viele Passagiere auch am Mittwoch auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Nachwehen seien mit Sicherheit noch zu spüren, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Morgen.