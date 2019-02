Noch keine Lösung für vertriebene Rohingya

Die Uno ruft in einem Appell zu Spenden für geflüchteten Rohingya auf. Im grössten Flüchtlingslager in der Grenzregion bei Cox's Bazar leben mehr als 625'000 Menschen. Die Region liegt in einer Desasterzone, die immer wieder von Unwettern heimgesucht wird. © KEYSTONE/EPA/MONIRUL ALAM

Hunderttausende aus Myanmar vertriebene Rohingya warten im Nachbarland Bangladesch auf einen Ausweg aus ihrer Notlage. In diesem Jahr seien 920,5 Millionen Dollar nötig, um 1,2 Millionen Menschen zu unterstützen, berichteten die Vereinten Nationen am Freitag in Genf.