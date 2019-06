Noémie ist am 09.12.2004 in Riaz Kanton Fribourg in der Schweiz geboren und hat einen großen sowie einen kleinen Bruder (18 und 11 Jahre alt). Die fleißige Schülerin ist bekannt dafür, alles was sie angreift perfekt machen zu wollen. Daran arbeitet sie ehrgeizig und regelmäßig. (Wörle-Musicland)