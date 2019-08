Nokis erobern erneut die Charts

Die NOCKIS – Österreichs erfolgreichste Schlagerband, zeigt mit dem aktuellen Album «Für Ewig» (Universal/Electrola) das 45. Album in der über 35 jährigen Bandgeschichte wieder einmal «wo der Hammer hängt». Platz 5 in der Schweiz und sogar Platz 1 in den österreichischen Verkaufscharts sind ein weiterer Beweis für den unglaublichen Erfolg der Kärntner Kultband. Mit 33x Gold, 16x Platin, 2x Doppelplatin und 1x Dreifach Platin und elf Nummer 1

Platzierungen in den Albumcharts zählen die Nockis zu den erfolgreichsten österreichischen Interpreten aller Zeiten. Die aktuelle Single FAIR PLAY führt auch die Schlagerparade der österreichischen Radiostationen an und ist auf dem besten Weg zu einem veritablen Schlagerhit. (G. Viertbauer)

Das wird auch beim NOCKISFEST – Kärntens legendärster Schlagerparty vom 13.-15.September gross gefeiert!