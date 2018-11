Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen zu Gast

© Radio Melody

Die Kastelruther Spatzen sind heute mehr denn je die unangefochtene Speerspitze der Volksmusik. Unglaubliche 13 Echos und unzählige Platin- und Goldauszeichnungen dürfen sie in ihrer gut 35-jährigen Geschichte ihr Eigen nennen. Das Erfolgsrezept der Kastelruther Spatzen liegt seit je her in der Gradlinigkeit ihrer Musik und Texte.