Nordkorea feuert erneut mehrere Projektile ab

Nordkorea soll laut südkoreanischen Angaben erneut mehrere Projektile zu Testzwecken abgefeuert haben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/KIM KWANG HYON

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas am Donnerstag mehrere Projektile abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte mit, die Geschosse seien in Richtung Osten abgefeuert worden. Demnach war zunächst unklar, um was für Projektile es sich handelte.