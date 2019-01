Nordkorea: Vorbereitungen zu Gipfel mit Trump

Dies berichteten die Staatsmedien des Landes am Donnerstag. Kim habe vom US-Präsidenten in den höchsten Tönen gesprochen, «weil dieser seine ungewöhnliche Entschlossenheit und seinen Willen äusserte, die Probleme zu lösen».

Trump hatte am Samstag nach Gesprächen mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol in Washington erklärt, der zweite Gipfel mit Kim Jong Un werde wahrscheinlich Ende Februar stattfinden. Ein Land sei dafür bereits ausgewählt worden, werde aber erst später verkündet. Als ein möglicher Schauplatz ist Vietnam im Gespräch.

Trump und Kim hatten sich im Juni 2018 bei einem historischen Gipfel in Singapur erstmals getroffen. Dort betonte Kim zwar seine Bereitschaft zur «kompletten Denuklearisierung». Doch gab es keine konkreten Zusagen, bis wann das kommunistisch regierte und international weitgehend isolierte Nordkorea sein Atomwaffenarsenal abrüsten will und wie die Gegenleistungen der USA aussehen könnten. Zuletzt wurden kaum Fortschritte bei den Gesprächen bekannt.

Er wolle «geduldig und in gutem Glauben warten und zusammen mit den USA Schritt für Schritt zu dem Ziel vorwärts schreiten, das beide Länder erzielen wollen», wurde Kim von den staatlichen Medien weiter zitiert. Er habe den Brief Trumps über seinen Unterhändler erhalten. Kim sei mit dem Ergebnis der Gespräche in Washington zufrieden und habe «Aufgaben sowie Orientierung für gute technische Vorbereitungen für den zweiten Gipfel» verteilt.

(SDA)