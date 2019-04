Kim Jong Un trifft sich mit Putin

Der nordkoreanische Machthaber Kim ging nach seiner Ankunft in Wladiwostok in Begleitung einer Delegation eine Strecke zu Fuss. © KEYSTONE/AP Press Office of the Primorye Territory Admini

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu seinem ersten Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Er kam mit einem gepanzerten Sonderzug auf dem Bahnhof von Wladiwostok an. Das zeigten Bilder des russischen Staatsfernsehens am Mittwoch.