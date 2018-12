Norovirus-Fälle im Kantonsspital St.Gallen

Es ist die Hauptsaison des Norovirus’ – einer fiesen Magen-Darm-Krankheit. Die Symptome: Durchfall, Erbrechen, Fieber, Krämpfe und Gliederschmerzen. Besonders oft trifft es Kinder und ältere Menschen. Der hochansteckende Norovirus legt jedes Jahr ganze Kindergärten und Altersheime lahm.

Norovirus auf der Neurologie

Nun hat es auch das Kantonsspital in St.Gallen erwischt, bestätigt der KSSG-Kommunikationsleiter Daniel Steimer gegenüber FM1Today. «Im Haus 04 auf der neurologischen Abteilung ist der Norovirus ausgebrochen. Dies haben Tests bestätigt.» Betroffen waren drei Patienten und zwei Mitarbeiter. «In der Zwischenzeit sind zwei Patienten wieder gesund», sagt Steimer. Der dritte betroffene Patient sei noch immer in einem isolierten Zimmer untergebracht.

Spitalhygiene ist wichtig

Die zwei betroffenen Mitarbeiter wurden nach dem positiven Norovirus-Test sofort nach Hause geschickt. Eine Epidemie seit verhindert werden, sagt Daniel Steimer. Das Kantonsspital St.Gallen könne in solchen Fällen schnell reagieren. «Im Spital haben wir mehr Möglichkeiten als beispielsweise in einem Altersheim. So wurde sofort die Spitalhygiene aufgeboten und entsprechende Tests gemacht.»

Ein weiteres «Glück» ist, dass der Norovirus auf der Neurologischen Station ausgebrochen ist. Auf dieser Station sind weniger Patienten in einem Zimmer untergebracht und dementsprechend weniger Besuch und Pflegepersonal.

(lae)