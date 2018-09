Novak Djokovic zu stark für Juan Martin Del Potro

Novak Djokovic gewann am US Open in New York seinen 14. Grand-Slam-Titel © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Novak Djokovic gewinnt das US Open in New York. Der 31-jährige Serbe schlägt im Final den Argentinier Juan Martin Del Potro, die Nummer 3 der Welt, 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 und holt seinen 14. Major-Titel.