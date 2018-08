Nullnummern für RB Leipzig und Atalanta Bergamo

Der Schwede Emil Forsberg, an der WM in Russland Siegtorschütze im Achtelfinal gegen die Schweiz, hatte in der Nachspielzeit zweimal die Entscheidung auf dem Fuss. Erst wurde sein Schuss auf der Linie von einem Verteidiger abgewehrt, dann scheiterte Forsberg aus 15 Metern an Sorja-Keeper Luis Felipe.

Bei Leipzig stand wie schon in der 3. Runde der Qualifikation der Schweizer Yvon Mvogo im Tor. Der Freiburger spielte in seinem vierten Pflichtspiel für die Deutschen zum ersten Mal zu null.

Auch Atalanta Bergamo musste sich gegen den FC Kopenhagen mit einer Nullnummer begnügen. Damit ist das Team mit dem Schweizer Remo Freuler vor dem Rückspiel in Dänemark in leichter Rücklage. Die blasse Offensivleistung der Italiener überraschte; in den ersten beiden Runden der Europa-League-Qualifikation sowie in der Startrunde der Serie A hatten die Lombarden in insgesamt fünf Spielen 20 Tore geschossen.

(SDA)