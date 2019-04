Tadaa – der Osterstau kehrt zurück

Das lange Osterwochenende beginnt und endet für viele im Stau. Am Montagmittag staut es am Gotthard in Richtung Norden bereits auf einer Strecke von acht Kilometer. Autofahrer müssen hier zurzeit über zwei Stunden warten. Auch am San Bernadino ist Geduld gefragt, hier braucht man zurzeit 40 Minuten länger für die Heimreise.

Am Karfreitag staute es am Gotthard zu Spitzenzeiten bis zu 15 Kilometer. Die Autofahrer mussten hier gut drei Stunden im Stau stehen. Auch am San Bernadino wurden Wartezeiten von über 1,5 Stunden gemessen.

Die aktuelle Verkehrsübersicht findest du hier.

(red.)