Nur ein Remis für Lausanne

Giorgio Contini holte mit Lausanne nur einen Punkt in Wil © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Lausanne-Sport kommt im Freitagsspiel der 22. Challenge-League-Runde nur zu einem 1:1 in Wil und könnte somit am Samstag den 2. Platz an Winterthur verlieren, das in Chiasso spielt.Die Lausanner taten zu wenig, um sich die drei Punkte zu verdienen.