Lugano ist ein hartes Pflaster für den FCSG

Traf auch schon gegen Lugano: Vielleicht kommt Itten gegen die Tessiner zurück. © Michel Canonica/St.Galler Tagblatt

Der FC St.Gallen spielt am Donnerstag auswärts gegen Lugano. Nach zwei Siegen in Folge sind die Europa-League-Plätze in greifbarer Nähe. Trainer Peter Zeidler will davon allerdings noch nichts wissen. Dafür könnte Cedric Itten sein Comeback feiern.