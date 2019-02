Fünf von 100 Flüchtlingen finden neue Heimat

Syrischer Flüchtling in Jordanien. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RAAD ADAYLEH

Anerkannte Flüchtlinge warten weltweit vielfach vergebens auf die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Nur fünf von 100 Menschen würden langfristig in sicheren Ländern aufgenommen, berichtete das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag in Genf.