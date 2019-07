Nur noch geimpft in die Kita

Das Bundeskabinett um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will ein Gesetz, das Eltern vorschreibt, ihre Kinder gegen Masern zu impfen, wenn sie in eine Kindertagesstätte (Kita) oder Schule geschickt werden. Dem Gesetzesentwurf muss noch der Bundestag zustimmen.

Die allgemeine Impfpflicht gilt auch für Tagesmütter und das Personal in Kitas, Schulen, in medizinischen Einrichtungen und in Gemeinschaftseinrichtungen wie Flüchtlingsunterkünften, berichtet der «Spiegel». Ein Verstoss gegen das Gesetz wird teuer: Bis zu 2500 Euro Busse können verhängt werden. Ungeimpfte Kinder dürfen nicht mehr in Kitas aufgenommen werden.

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 543 Masernfälle gemeldet, in den ersten Monaten 2019 waren es bereits wieder über 400 Fälle. Kritik an der Impfpflicht kommt vom Deutschen Ethikrat. Er befürchtet, dass Kinder schlechter gestellter Eltern wesentlich stärker unter den Folgen finanzieller Sanktionen zu leiden hätten als Kinder wohlhabender Eltern.

Auch in der Schweiz sind die Masern wieder auf dem Vormarsch. im ersten Halbjahr wurden 204 Fälle verzeichnet, achtmal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (25 Fälle), schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Zwei Personen starben an der Krankheit.



