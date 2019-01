Nur noch Tempo 60 wegen Wildunfällen

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Kantonspolizei St.Gallen die Verkehrsmassnahmen im Raum Bad Ragaz wegen des Wildes verschärft. Auf mehreren Strassen wurde die Höchstgeschwindigkeit herabgesetzt. Zu den Strassen in Bad Ragaz kommen nun Strecken in Sennwald und Wartau hinzu. Die neue Höchstgeschwindigkeit beträgt nur noch 60 Stundenkilometer. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt in den Nachtstunden zwischen 18 Uhr und 8 Uhr. Zudem wird mit den Signalen «Wildwechsel» auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

300 Autofahrer geblitzt

Die Massnahmen bleiben vorerst maximal 60 Tage. In Bad Ragaz wurde das Einhalten der Geschwindigkeit mit einer semistationären Messanlage überprüft. Diese hat ergeben, dass von den 6000 gemessenen Fahrzeugen in den letzten zweieinhalb Tagen knapp 300 zu schnell waren. Am schnellsten fuhr ein Autofahrer mit 93 km/h in der 60er-Zone. So ist gemäss Polizei ein rechtzeitiges Reagieren auf einen Wildwechsel nicht möglich, was zu schweren Unfällen führen könne.

Nahrung suchen in den Tälern

Weil in den hohen Lagen so viel Schnee liegt, kommen die Wildtiere derzeit in die Täler des FM1-Landes, um zu Nahrungsplätzen zu gelangen und auf den Strassen Salz zu lecken. Besonders viele Tiere gibt es laut dem Kanton St.Gallen auf der Kantonsstrasse zwischen Sargans und Bad Ragaz, entlang des Hangfusses in der Region Werdenberg und im Obertoggenburg.

80 Hirsche queren hier die Strasse zwischen Grabs und Gams:

Diese Massnahmen wurden ergriffen: – Bad Ragaz / Vilters-Wangs, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt Saarkanal – Baschär – Freihofkreisel – Neugrüt

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h

Hier wird die Einhaltung der Geschwindigkeit mit einer semistationären Messanlage überprüft. – Bad Ragaz, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt Gemarkungen Bidems-Süd – Malveer – Teil – Jerelliweg

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h – Sennwald, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt zwischen Sennwald – Liez, Höhe Gass

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h zwischen 18 Uhr und 8 Uhr – Wartau, Staatsstrasse (Kantonsstrasse Nr. 1)

Abschnitt Weite bis Gemeindegrenze Sevelen

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h zwischen 18 Uhr und 8 Uhr

(red.)