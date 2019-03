«Nur» Schulterschmerzen bei Mirco Müller

Mirco Müller kam bei seinem Banden-Aufprall glimpflich davon © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Mirco Müller von den New Jersey erleidet bei seinem Banden-Aufprall keine Hirnerschütterung, sondern bekundet aktuell nur Schulterschmerzen. Dies erklärte am Freitag laut diversen nordamerikanischen Medienberichten New Jerseys Headcoach John Hynes.