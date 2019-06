Nur Startplatz 8 für Lüthi

Startet am Sonntag von Platz 8 zum GP der Niederlande: Tom Lüthi auf seiner Kalex © KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI

Tom Lüthi wird den GP der Niederlande in Assen am Sonntag (12.20 Uhr) nur vom achten Startplatz aus in Angriff nehmen. Der Berner Kalex-Fahrer verlor im Qualifying gut eine halbe Sekunde auf den Australier Remy Gardner, der erstmals in der Moto2 die Pole-Position holte.