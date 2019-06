Nur torloses Unentschieden für Brasilien

Doch der Schiedsrichter aberkannte beide Tore nach Konsultation des Videobeweises wegen Offside-Stellungen.

Brasilien, das in der Heimat den ersten Titel in der Südamerika-Meisterschaft seit zwölf Jahren anstrebt, zeigte bei seinem zweiten Auftritt vor heimischem Publikum zwar einige schöne Spielzüge, scheiterte aber immer wieder an der soliden Abwehr Venezuelas.

Im zweiten Spiel der Gruppe A bezwang Peru in Rio de Janeiro Bolivien 3:1. Im Maracana-Stadion war Bolivien durch einen Penalty von Marcelo Moreno (28.) in Führung gegangen. Der einst bei Bayern München und dem Hamburger SV tätige Paolo Guerrero glich kurz vor der Pause für Peru aus. Jefferson Farfan (55.) und Edison Flores in der Nachspielzeit machten den Sieg perfekt.

Nach zwei Spielen haben Brasilien und Peru vor der Direktbegegnung am Samstag je vier Punkte auf dem Konto.

(SDA)