Nuzzolo rettet Aufsteiger Xamax einen Punkt

Lugano und Neuchâtel Xamax trennten sich im Kellerduell 2:2 © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Dank einem herrlichen Freistosstor von Raphael Nuzzolo in der 92. Minute holt Aufsteiger Neuchâtel Xamax in Lugano ein 2:2 heraus – sein siebtes Unentschieden in der laufenden Saison.