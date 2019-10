Die 29-Jährige war mit ihrem Auto am Donnerstagnachmittag von Tübach in Richtung Mörschwil unterwegs. Weil sie kurz unaufmerksam war, kam ihr Auto rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte es mit zwei Metallpfosten am rechten Strassenrand, welche mit einer Eisenkette verbunden waren. Diese riss und beschädigte dadurch ein korrekt parkiertes Auto.

Die Frau geriet anschliessend mit ihrem Auto auf die Leitplanke und es kippte zur Seite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über zehntausend Franken.