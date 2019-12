«Der Vorverkauf ist so super angelaufen wie immer», sagt Joachim Bodmer, Mediensprecher des Openairs Frauenfeld, auf Anfrage von FM1Today. Nach den 5000 Early-Bird-Tickets, die innert Minuten vergriffen waren, sind nun auch die Campingplatz-Upgrades in den Kategorien VIP, A und C ausverkauft. «Die VIP-Tickets und die Dreitagestickets Plus sind auch bald weg. Morgen Samstag kommen die normalen Dreitagestickets in den Verkauf.»

Laut Bodmer ist nun etwa die Hälfte aller Tickets an die Festivalgänger gegangen. «Wir rechnen fest damit, wie in den letzten Jahren auch diesmal ausverkauft zu sein.» 180'000 Eintritte bedeuten eine volle Hütte auf der Frauenfelder Allmend.

«Wir verkaufen ein Gesamterlebnis»

Die Qualität der Acts – darunter Kendrick Lamar und Sido – habe nur bedingt mit der grossen Nachfrage zu tun, so Bodmer. «Wir verkaufen nicht nur Musik, sondern ein Gesamterlebnis.»