Mit Hits wie «Faded» oder «Sing Me To Sleep» ist der 22-jährige Musikproduzent weltweit bekannt geworden. Der DJ trägt grundsätzlich immer ein Tuch, das sein Gesicht verdeckt und einen Kapuzenpulli. Mal sehen, wie er sich im Sittertobel präsentiert.

Von Hiphop bis Techno, von bekannt bis zum Noname: Das OpenAir St.Gallen hält auch 2020 Geheimtipps und Weltstars bereit. 26 Bands haben die Verantwortlichen am Dienstag bekannt gegeben. Damit ist knapp die Hälfte des Programms bekannt. Hier kriegst du die Übersicht.

Ob «d'Venus vo Bümpliz», «Scharlachrot» oder «Ausklaar»; bei Patent Ochsner erklingen die Songtexte nicht aus einer, sondern aus 30'000 Kehlen, die sich im Sittertobel versammeln. Die Band um Frontmann Büne Huber hat schon für viele Gänsehaut-Momente am OASG gesorgt und wird dies sicher auch 2020 wieder tun.

Den Namen kennt man (noch) nicht. Hört man aber Kraftklub, dann denkt man auch an ihn. Felix Kummer ist der Frontmann der Band aus Chemnitz und kommt 2020 Solo nach St.Gallen.

Die deutsche Crossover-Band SDP hat letztes Jahr am Openair Lumnezia für ausgelassene Stimmung gesorgt. Auch im Sittertobel darf man vom Berliner Duo gute Laune erwarten, die ansteckt.

Zum dritten Mal kommen Annenmaykantereit nach St.Gallen. Angefangen haben sie ihre Karriere im Sittertobel auf der Sternenbühne. Mittlerweile stehen sie als einer der grossen Acts oben auf dem Plakat. «Annenmaykantereit ist eine Festivalband», sagt Christof Huber. Beweisen können sie dies am OASG 2020.

Auch die Schweden haben das Openair St.Gallen bereits beehrt und spielten letztes Jahr am Openair Lumnezia auf. Dort konnten sie das Publikum nicht ganz mitreissen, ob ihnen das im Sittertobel besser gelingt?

Von Wegen Lisbeth

Eine klassische Boyband im Jahre 2019? Vielleicht. Auf jeden Fall überzeugten Von Wegen Lisbeth dieses Jahr am Openair Lumnezia und am Szene Openair in Lustenau. Die Jungs springen vom einen Instrument zum nächsten und bleiben dabei locker-luftig-sympathisch.