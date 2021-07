1 / 62

Heute Donnerstag wäre es so weit. Das Sittertobel in St.Gallen würde seine Schleusen öffnen und tausende OpenAir-Fans pilgern für vier Tage an einen magischen Ort. Wäre. Denn es findet einmal mehr nicht statt. Eine Hommage an das OpenAir St.Gallen.