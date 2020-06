Kein OpenAir St.Gallen – dafür ein grosses Quiz für die Fans

Das grosse OASG-Quiz Welcher Schweizer Musiker spielte am ersten OpenAir St.Gallen (1977)? Seit wann bezahlt man am OpenAir St.Gallen ohne Bargeld? Was ist der Spitzname des OASG-Gründers? Welcher Act war bisher der teuerste am OASG? Wann zog das OpenAir ins Sittertobel? Wie viel bezahlte man im Jahr 1992 für einen 3-Tagespass? Was gab es 1993 zum ersten Mal am OASG? 1980 fand die «Mutter aller Schlammschlachten» statt. Wie lange dauerte es, bis der Wasserpegel vor der Bühne gesunken ist? Warum musste Neil Young seinen Auftritt am OASG 1997 absagen? Was geschah mit dem OASG im Jahr 2000? Wer war Headliner zum 40. Geburtstag des OASG? Naja, vielleicht läufst du am OASG ja jeweils blind herum? 🙈 Du hast bestimmt schon einiges an Festival-Erfahrung! 💪 Wow, dein Wissen zeugt von einem echten Schlammgallen-König 👑

