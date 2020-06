Annenmaykantereit, Deichkind, Placebo, Kontra K, The Lumineers, Alan Walker, Of Monsters and Men, Mando Diao und Patent Ochsner – all diese Acts des Line-ups 2020 konnte das OpenAir St.Gallen auch für nächstes Jahr gewinnen. «Bis jetzt sind etwa 80 bis 85 Prozent des Programmes bestätigt, darüber bin ich sehr froh», sagt Festivaldirektor Christof Huber. Der «einzige Wermutstropfen» sei, dass die nächstjährige Ausgabe nicht in den Tourneekalender des US-Duos Twenty One Pilots passe. «Das tut schon weh.» Nun werde nach einem geeigneten Ersatz gesucht, kündigt Huber an.

Neben den 26 für 2020 gebuchten Acts sind 2021 auch fünf neue Namen dabei: Loyle Carner, Stress, Viagra Boys, Malaa und Jeans for Jesus.