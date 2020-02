Twenty One Pilotes, Deichkind und AnnenMayKantereit - das sind nur drei Namen des diesjährigen Line-ups am OpenAir St.Gallen. Mittendrin, in der langen Liste der OASG-Acts, befindet sich auch das Duo «Urban.Motion.Music.Tour». Das sind zwei St.Gallerinnen, welche die Besucher am Festivalsonntag zum Bewegen bringen wollen. Wer sich darunter Headbanging oder Twerking vorstellt, hat sich aber gewaltig geschnitten.

«Wir finden, es geht gar nicht schöner»

«Wir waren ziemlich baff, als wir die Anfrage für das Openair St. Gallen bekamen», sagt die Rheintalerin Premila Lawrence gegenüber FM1Today. «Ganz ehrlich? Uns fehlen die Worte. Schon alleine die Tatsache, dass uns diese Tour zu einem solch renommierten Schweizer Festival führt, hätten wir uns nicht im Traum vorstellen können. Und dann noch das Openair St. Gallen. Wir finden, es geht gar nicht schöner.»

Premila Lawrence aus Sax ist Sportphysiotherapeutin und Pilatesinstruktorin und Caroline Brühwiler aus Uzwil ist Frontsängerin der Band «Ginger & The Alchemists». Am Openair St.Gallen treten die beiden als «Urban.Motion.Music.Tour» auf und wollen die Festivalbesucher im Sittertobel mit Pilates und Livemusik begeistern.