Ob du wirklich richtig stehst…

Vom Säntispark bis nach Wittenbach: Das geht ab dem Fahrplanwechsel vom 9. Dezember mit der neuen Linie 4. Für die Studenten der HSG gibt es gute Nachrichten. Alle Busse zur Uni fahren neu ab dem Bahnhofplatz. Weil die neuen Linien 5 und 9 bis zur «Sonne Rotmonten» verkehren, verbessert sich der Takt.

Für die Olma-Gänger unter den St.Geörglern verkürzt sich der Weg, da der Bus künftig direkt über den Marktplatz bis zur Haltestelle «Olma» fährt. Sowieso ändert sich einiges im Heiligkreuzquartier: Drei neue Haltestellen («Rosenheimstrasse», «Hodlerstrasse» und «Kolosseumstrasse») werden am 9. Dezember eingeführt.

Die Abtwiler-Linie führt zu den Hauptverkehrszeiten unter der Woche vom Bahnhof über die Spisegg. Wer die Stadt St.Gallen von Norden nach Süden per Bus erkunden will, dem sei die Linie 9 empfohlen: Vom Hölzli geht die Fahrt über den Bahnhof zurück auf den Rosenberghügel nach Rotmonten, von dort ins Heiligkreuz und weiter ins Tal bis zum Bahnhof St.Fiden, zum Gallusmarkt und ganz in den Südosten bis zur Haltestelle «Schuppis Nord».

Das sind die neuen Linien:

Winkeln – Stephanshorn bleibt 1

Wolfganghof – Guggeien ändert von 4 auf 2

Abtwil St.Josefen – Heiligkreuz ändert von 3/7 auf 3

Säntispark – Wittenbach Bahnhof ändert von 7/203 auf 4

Riethüsli – Rotmonten bleibt 5

Bach St.Georgen – Heiligkreuz ändert von 2/3/9 auf 6

Hinterberg – Neudorf ändert von 2/7 auf 7

Wendeplatz Stocken – Neudorf ändert von 7/8 auf 8

Hölzli Rotmonten – Schuppisstrasse ändert von 6/9 auf 9

Oberhofstetten – Rosenberg ändert von 6/10 auf 10

St.Gallen Bahnhof – Abacus-Platz ändert von 10 auf 11

Abtwil Zentrumpark – St.Gallen Bahnhof wird 12

Hier findest du deinen Bus am Bahnhof:

Alle Infos und Neuerungen zum Fahrplanwechsel bei den VBSG findest du hier.

(rr)