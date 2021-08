Das verdienst du in den beliebtesten Lehrberufen

Mit dem Einstieg in die Berufswelt wartet auch der erste eigene Lohn. Für die Jugendlichen ist dies ein grosser Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Wir zeigen dir auf, wie viel du in den beliebtesten Lehrberufen der Schweiz verdienen wirst.

Koch, Detailhandelsangestellte und Fachfrau Gesundheit gehören zu den beliebtesten Lehrberufen der Schweiz. © Getty Images/Keystone