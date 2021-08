«Der Beruf hat kein Geschlecht» – Jobsuche jenseits der Konventionen

Dies bestätigt auch Rahel Fenini, Gleichstellungsbeauftragte im Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung des Kantons St.Gallen. «Es wird immer noch oft von typischen Männer- oder Frauenberufen gesprochen. Es gibt tatsächlich Branchen, in denen Männer, respektive Frauen, deutlich über- oder untervertreten sind.» Dies zeige eine Analyse der im Jahr 2016 unterzeichneten Lehrverträge im Kanton St.Gallen. So unterzeichneten 2016 ausschliesslich junge Frauen Lehrverträge für die Berufe Dentalassistentin und medizinische Praxisassistentin. Die Berufe Automobil-Assistent und Anlagen- und Apparatebauer wurden ausschliesslich von jungen Männern gewählt.

Typisch männlich, typisch weiblich. Die genderspezifischen Stereotypen begleiten uns schon seit Kindesbeinen. Buben mögen Blau, Mädchen lieben Rosa, Papa ist stark, Mama ist lieb, Männer arbeiten auf dem Bau, Frauen in der Pflege. Auch im 21. Jahrhundert sind Geschlechterklischees in der Berufswelt noch immer allgegenwärtig.

Langsam gehe aber ein Ruck durch die Gesellschaft. Die Denkweise – besonders bei Jugendlichen – habe sich im Vergleich zu früher verändert. «In der heutigen Jugend wird Diversität mehr gelebt», sagt Fenini. Lebenswege jenseits der Norm werden also immer normaler. Wichtig sei es dennoch, den Jugendlichen aufzuzeigen, dass ihnen jegliche Möglichkeiten offen stehen. «Der Beruf hat kein Geschlecht.»

Um diese festgefahrenen Rollenbilder zu durchbrechen, müsse schon früh angesetzt werden. «Schon im Kindergarten sollte die geschlechtsunabhängige Förderung anfangen», sagt Fenini. Auch in der Schule sei es wichtig, von einer Förderung der vermeintlich weiblichen oder männlichen Talente abzusehen. «Wenn junge Mädchen im Matheunterricht nicht so stark gefördert werden wie die Buben, hat das damit zu tun, dass man ihnen diese Fähigkeit aufgrund der Stereotype gar nicht zutraut.» Männliche oder weibliche Talente gebe es nicht.

«Es braucht extrem viel Mut»

Trotzdem ist sich auch die Gleichstellungsbeauftragte bewusst, dass es für die Jugendlichen nicht einfach ist, einen Weg zu beschreiten, der gesellschaftlich nicht der Norm entspricht. «Es braucht extrem viel Mut, Ausdauer und Zuversicht, etablierte Vorurteile zu überwinden. Man darf Jugendliche, welche in einer solchen Phase stecken, nicht alleine lassen. Sie müssen von ihrem Umfeld wissen, dass sie unterstützt werden.»

Hier seien aber nicht nur Eltern, Lehrpersonen, Lehrbetriebe und Freunde gefragt. Die ganze Gesellschaft müsse ihren Beitrag leisten, sagt Fenini: «Es liegt an uns allen, die klassischen Rollenbilder zu hinterfragen und durchbrechen. Es fängt im Kleinen an, wo wir alle als Individuen etwas leisten können. So überwinden wir vielleicht irgendwann unser Schwarz-Weiss-Denken.»

Das Kompetenzzentrum für Integration und Gleichstellung hat Jugendliche befragt, die Lehrberufe gewählt haben, die geschlechtsuntypisch sind. Was sie zu ihrer Berufswahl sagen, erfährst du im Video: