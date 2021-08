Diese 7 Homeoffice-Typen kennst auch du

Die Gammelnden

Der oder die Gammelnde hat sich schon lange von der Etikette verabschiedet. Mit Glück schaffen es diese Personen morgens noch in die Jogginghose – aber eigentlich sieht man diese ja im Video-Call auch nicht. Wieso also nicht gleich ganz weglassen? Gemütlichkeit ist bei den Gammelnden Trumpf. Eingelümmelt in eine dicke Wolldecke mit einer heissen Schocki in der Hand, geniessen die Gammelnden den Work-from-Home-Lifestyle und lassen sich vielleicht sogar ein bisschen gehen. Aber in Zeiten von Corona haben wir das doch alle auch ein bisschen verdient.