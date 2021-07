«Mach dein Ding.» – das ist die OBA 2021

Neues Auto gesucht und vielleicht sogar ein elektrisches? Eine Fehlermeldung auf dem Display? Reifenwechsel? Das ist der Zeitpunkt, an dem die Berufe aus dem Autogewerbe zum Einsatz kommen. An der 27. Ausgabe der OBA stehen die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten aus dem Autogewerbe im Fokus und zeigen das breite Berufsbildungsspektrum dieser Branche auf.

An der OBA profitieren die Besucher*innen vom persönlichen Austausch mit den Austeller*innen und haben so die Gelegenheit individuell Fragen zu stellen. Kostenlose Vorteile wie die Berufswahlanalyse, Probe-Bewerbungsgespräche, eine Karriereberatung oder Hilfe beim Bewerbungsschreiben unterstützen Interessierte dabei, einen wichtigen Schritt in Richtung Traumberuf oder Weiterbildungsziel zu machen – getreu dem diesjährigen Motto «Mach dein Ding.». An den Messetagen gibt es folgende Highlights zu entdecken:

Weiterbildung: Die Zündung für dein Berufsleben

Vom Detailhandel in die Bank, vom Büro endlich raus in die Natur, einen Schritt weiter im jetzigen Beruf oder doch ein Studium? Egal, was dir in Sachen Aus- und Weiterbildung oder Quereinstieg vorschwebt, an der OBA wirst du fündig. Wenn du es erst sachte angehen lassen willst, findest du an der Messe ausserdem spannende Kursangebote. Schau vorbei und komm voran. (Halle 3.1)