Mit diesen Tipps läuft beim nächsten Bewerbungsgespräch nichts schief

Was ziehe ich an? Was nehme ich mit? Was erwartet mich? Vor einem Bewerbungsgespräch schwirren Fragen über Fragen durch den Kopf. Die Nervosität ist vor solchen Terminen hoch, egal wie alt man ist. Fehler können und dürfen auch passieren. Wie man aber die gröbsten Faux pas vermeidet, erklärt Andreas Bischof, Leiter der Berufsbildung bei der Bühler AG in Uzwil.

1. Begrüssung

Hand reichen? Ellbogen ausstrecken? Oder einfach ein bestimmtes Kopfnicken? Die Pandemie macht das Begrüssungsritual mit Personen, welche man nicht kennt, deutlich komplizierter. Beim Bewerbungsgespräch können erste Fettnäpfchen ganz einfach vermieden werden. «Coronabedingt ist es wichtig, zurückhaltend zu sein. Man sollte warten, bis die Person gegenüber sagt, sie wolle die Hand oder die Faust geben. Grundsätzlich ist man Gast im Unternehmen und der Gastgeber sagt einem, was die Gepflogenheiten sind.»

2. Stärken

Bei fast jedem Bewerbungsgespräch kommt an einem gewissen Punkt die Frage nach den Stärken des Bewerbers. Zu viel Ehrlichkeit kann aber auch kontraproduktiv sein. Man kann sich auf diese Frage aber vorbereiten. «Man sollte immer eine Geschichte bereit haben, mit der man etwas über sich und die Mitwirkenden rundum erzählen kann. Das kann etwas aus dem Kollegenkreis, der Familie oder dem Studium sein. Man soll erzählen, wie man selbst in einer Gruppe agiert.»

3. Interesse zeigen

Auch mit der eigenen Körperhaltung kann man zeigen, dass man an der Stelle und dem Unternehmen interessiert ist. «Einen interessierten Eindruck hinterlässt man, indem man gerade sitzt. Ausserdem ist Augenkontakt extrem wichtig. Es kommt sehr professionell rüber, wenn man Schreibmaterial dabei hat und sich Notizen macht. So fühlt sich die Person gegenüber ernstgenommen.»

4. Vorbereitung

Den potentiellen Arbeitgeber sollte man zumindest in den Grundzügen kennen. Man sollte sich mit dem Unternehmen und der Stelle im Voraus auseinandersetzen. «Man muss wissen, warum man in diese Firma möchte und nicht in eine andere. Ausserdem sollte man wissen, warum man diesen Beruf erlernen möchte.»

5. Angemessene Kleidung

Baseballcap und Jogginghose sollte man für ein Bewerbungsgespräch zu Hause lassen. Allerdings muss man auch nicht gleich im Anzug oder im Cocktailkleid auftauchen. «Man sollte sich so anziehen, wie wenn man mit den Eltern ausgeht. Neutrale Kleidung ohne Schriftzüge. Es geht um die Person und nicht um die Kleidung. Was gar nicht gut ankommt, ist, wenn Personen mit einem Sportanzug an ein Bewerbungsgespräch kommen. Auch wenn man stolzer Fan des FC St.Gallen ist – es passt nicht an ein Bewerbungsgespräch.»