So gelingt Eltern der Wiedereinstieg in die Berufswelt

Wenn die eigenen Kinder langsam in ein gewisses Alter kommen, wünschen sich viele Elternteile, die für die Kinderbetreuung auf den Beruf verzichtet haben, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Was sich in der Theorie einfach anhört, birgt in der Praxis viele Hindernisse, welche nur durch eine präzise Planung des Wiedereinstieg überwunden werden können.

«Hauptsächlich Frauen bleiben zu Hause»

Christine Kaiser, Berufs- und Laufbahnberaterin beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, bereitet Eltern auf diesen Schritt vor. Auch wenn einige ihrer Kunden Männer sind, seien es vor allem Frauen, welche ihre Beratungen in Anspruch nehmen: «Es ist hauptsächlich so, dass die Frauen zu Hause bleiben, wenn sie Kinder bekommen. Wenn Männer ihr Pensum reduzieren, dann auf 80 Prozent, Frauen reduzieren auf 20 Prozent oder steigen ganz aus dem Beruf aus.»

Ob der Wiedereinstieg gelingt, sei unter anderem von der Dauer der Pause abhängig. «Es stellt sich immer die Frage, welche Kompetenzen man nach zwei oder gar zehn Jahren noch hat. Gewisse Berufe, wie beispielsweise in der Informatik, entwickeln sich sehr schnell. Dort muss man sich ständig weiterbilden, um den Anschluss nicht zu verlieren», sagt Kaiser. Es empfehle sich also, auch in der Zeit ohne Job Weiterbildungen zu besuchen und vernetzt zu bleiben. Oder noch besser: «Gar nicht ganz aussteigen.»

Neue Kompetenzen aus der Familienzeit

Frauen und Männer, welche eine Pause von der Arbeitswelt gemacht haben, könnten den Arbeitgebern aber auch gewisse Vorteile mitbringen. «Nach der Pause bringen die Frauen und Männer sehr viel Motivation mit und schätzen den Ausgleich zum Familienalltag. Aus der Familienzeit bringen sie ausserdem neue Kompetenzen in den Bereichen Organisation und Multitasking mit.»

Eine der grössten Knacknüsse sei die Organisation der Kinderbetreuung, um wieder ganz oder teilweise in den alten Beruf einzusteigen, sagt Christine Kaiser: «Die Kinderbetreuung stellt die Eltern vor eine Riesenherausforderung. Besonders in den Sommerferien, wenn der Kindergarten oder Schulalltag wegfällt, wird es schwierig.» Aktuell fehle es an Tagesstrukturen in Schulen mit Freizeitbetreuung. Eine weitere Herausforderung sei, dass viele Kindertagesstätten über das Wochenende geschlossen sind. «Vor allem für Frauen, welche in der Pflege oder im Verkauf arbeiten, wird es somit schwierig.»

«Prozess geht in kleinen Schritten vonstatten»

Die Expertin empfiehlt deshalb, den Wiedereinstieg weit im Voraus zu planen. «Man muss sich überlegen, wie man das Familienleben neu organisieren kann. Es ist von Vorteil, wenn man sich schon zwei, drei Jahre im Voraus mit dem Thema auseinandersetzt.» Eine weitere Stütze stellen verschiedene Fachstellen wie beispielsweise die Berufs- und Laufbahnberatung dar. Hier können Frauen und Männer sich Tipps und Tricks für eine geglückte Rückkehr ins Berufsleben holen.

«Dieser Prozess geht in kleinen Schritten vonstatten», sagt Christine Kaiser. Bevor es an die eigentliche Jobsuche geht, müssten viele Frauen überhaupt wieder Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten schöpfen. «Viele fragen sich: ‹Wer will mich noch? Was kann ich überhaupt noch?› Es ist wichtig, diesen Frauen wieder aufzuzeigen, wo ihre Stärken und ihre Ressourcen liegen.»

Ein Geheimrezept für den perfekten Wiedereinstieg gibt es nicht. Zu individuell sind die einzelnen Geschichten, Werdegänge und Schicksale. Es gebe aber eines, was all jene gemeinsam haben, sagt Christine Kaiser: «Sie alle müssen viel Mut mitbringen.»