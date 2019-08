Oberster Justizdirektor spricht Bundesanwalt Lauber Vertrauen aus

Lobt die Zusammenarbeit mit Bundesanwalt Michael Lauber: Urs Hofmann, Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der unter Druck stehende Bundesanwalt Michael Lauber geniesst weiter das Vertrauen der Polizei- und Justizdirektoren in den Kantonen. Die Kooperation mit Lauber sei vertrauensvoll und ergiebig, sagt der oberste Justizdirektor Urs Hofmann in einem Interview am Samstag.