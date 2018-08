Obstboxen brennen bei der Landi

Das Feuer bei einer Lagerhalle in Oberaach konnte rasch gelöscht werden. © Kapo TG

Brennende Plastikboxen vor einer Lagerhalle, das Feuer greift auf das Gebäude über. Was im April in Egnach zu einem Grossbrand führte, konnte in Oberaach schnell gelöscht werden. Es wird Brandstiftung vermutet.