«Ocean’s 8» hält Spitze in der Deutschschweiz

Filmszene aus "Ocean's 8". Der Film erreichte am Wochenende vom 5. bis 8. Juli 2018 in der Deutschschweiz Platz 1 der Kinocharts. (Archiv) © Warner Bros. Ent.

Die Kriminalkomödie «Ocean’s 8» mit Sandra Bullock, Cate Blanchett und vielen weiteren weiblichen Stars hat am Wochenende in den Deutschschweizer Charts den Spitzenplatz verteidigt. Allerdings nur knapp vor dem Neuling «The First Purge».