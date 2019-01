öV in Luxemburg ab 2020 gratis

Weltweit einmalig: Ab März 2020 ist die Benutzung von Bahn, Bus und Tram in Luxemburg für alle gratis. © KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND

Bahn, Bus und Tram werden ab dem 1. März 2020 in Luxemburg für alle Benutzer kostenlos – sofern sie in der Bahn nicht in der ersten Klasse reisen wollen. Dies teilte Mobilitätsminister François Bausch am Montag in Luxemburg mit.