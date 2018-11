Öffentlicher Dienst in Griechenland streikt

Dies Kürzungen waren dem Land mit den internationalen Rettungsprogrammen in den vergangenen acht Jahren verordnet worden. Mehrere tausend Demonstranten schlossen sich in Athen Protestzügen von Adedy und der Gewerkschaftsfront Pame an, die der kommunistischen Opposition nahesteht.

Adedy vertritt rund eine halbe Million Angestellte des öffentlichen Dienstes. Gewerkschaftsangaben zufolge sanken die Gehälter im öffentlichen Dienst durch die von den internationalen Gläubigern auferlegten Kürzungsprogramme in den vergangenen Jahre um etwa 40 Prozent, die Renten um sieben bis 35 Prozent.

Das mehrfach vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland befindet sich seit August nicht mehr unter dem Euro-Rettungsschirm. Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras versucht seither, die strenge Sparpolitik abzumildern und kündigte bereits eine Anhebung des Mindestlohns und Steuersenkungen an.

Vom Treffen der Euro-Finanzminister am Donnerstag erhoffte sich die Regierung grünes Licht, eine eigentlich für Januar 2019 geplante Rentenkürzung doch noch streichen zu können.

(SDA)