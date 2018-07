Oeschs die Dritten -Vätu’s Wunschliste – Zum 60. Geburtstag

Die Geschichte von Oesch’s die Dritten ist einzigartig, ihre Musik handgemacht und unverkennbar. Was vor zwei Jahrzehnten in kleinem Rahmen anfing, hat sich bis heute zu einem der erfolgreichsten Schweizer Musik-Exporte entwickelt. Und – Oesch’s die Dritten zählen wohl auch zu den kreativsten und produktivsten Bands der Schweizer Musiklandschaft. Seit 1997 haben sie unglaubliche 9 Studioalben, 2 EPs, 2 Projektalben, eine Live-Doppel-CD und eine Fanbox mit LIVE-CD und DVD veröffentlicht, daneben über 1600 Konzerte in 14 Nationen gegeben. Die Jubiläumstournee 2017 war ausserdem ein Riesenerfolg und das nicht nur in der deutschsprachigen Schweiz, sondern auch in der Westschweiz, in Österreich und im Süddeutschen Raum. Wer deshalb meint der Familienband aus dem bernischen Oberlangenegg gehen langsam die Ideen aus, der täuscht sich gewaltig. Oeschs sprudeln nur so vor neuen Melodien und Geschichten, die sie ihrer grossen Fangemeinde nicht vorenthalten wollen.

Im Rahmen und zu Ehren des 60. Geburtstags von Vater Hansueli, von allen liebevoll und gerne nur Vätu genannt, lancieren die Berner Oberländer ein besonderes Projektalbum: Vätu’s Wunschliste – eine Produktion, welche nicht nur musikalisch die Wünsche des Familienoberhaupts berücksichtigt. Auch in der Vorgehensweise haben die „Jungen“ auf ihren Vater gehört und die Titel für einmal nicht in einem Studio, sondern in Eigenregie zu Hause, im Proberaum der Oeschs, aufgenommen und produziert. Entstanden sind total 14 Stücke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da gibt es ein Volkslied, ein Ländler, ein Naturjutz, aber auch ein alter Schlager, ein Evergreen, ein Country Song, ein Blues und sogar ein Titel mit leicht karibischem Flair. Die Vielfalt hängt einerseits sicherlich mit Vätus Geschichte und dem Erlebten in 53 Jahren auf der Bühne zusammen. Andererseits lassen sich alle Oeschs musikalisch je länger je weniger in eine Schublade stecken – zu unterschiedlich sind die Musikgeschmäcker der einzelnen Mitglieder und zu vielseitig das Live-Repertoire.

Vätu’s Wunschliste lebt in gewisser Weise auch von der typisch „oeschigen“ Eigenschaft, Altbekanntes mit Neuem zu mischen, sprich davon, zwischen neuen Titeln auch immer wieder bekannte Covers im Oesch-Kleid und –Sound zu platzieren.

Wer Vätu etwas besser kennt oder das Familiensextett schon live erlebt hat, der wird rasch merken, dass die Liedtexte oftmals und auf eine augenzwinkernde Art auch autobiografisch verstanden werden dürfen. Dasselbe gilt auch optisch. Auf den ersten Blick wird klar, dass Hansueli mit Jahrgang 1958 noch zur nicht-digitalen Generation gehört und deshalb ganz bewusst auf Altbewährtes setzt. Nicht umsonst stand auch der Spruch „60 Jahre analog und immer noch glücklich“ als Albumtitel zur Diskussion. Denn wenn Vätu seine Ideen und Gedanken auf Papier bringt, so tut er das noch immer auf „Hüselipapier“ – selbstverständlich davon ausgehend, dass es dann schon jemand abtippt und an die entsprechenden Stellen und Personen weiterleitet. Vätu’s Wunschliste eben. (Telamo)