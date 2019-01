Östberg dominiert in Oberstdorf

Ingvild Flugstad Östberg dominiert das Rennen über 10 km klassisch in Oberstdorf © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Nathalie von Siebenthal verliert im Massenstart-Rennen über 10 km klassisch an der Tour de Ski an Terrain. In Oberstdorf verliert sie als 40. auf Siegerin Ingvild Flugstad Östberg 2:44 Minuten. Nadine Fähndrich klassierte sich mit 1:50 Minuten Rückstand als beste Schweizerin im 28. Rang.